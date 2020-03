Il presidente della FIGC: "Farò qualunque cosa, possiamo riuscirci a luglio e agusto. I playoff? Per il futuro sono un'idea interessante ".

Il campionato di Serie A non è ancora terminato: nonostante il pessimismo fra molte delle società che partecipano al torneo italiano, ci sono ancora alcuni che sperano di portare a termine la Serie A 2019/2020 in tempi utili. Uno di questi è Gabriele Gravina.

Il presidente della FIGC ha più volte ripetuto che la speranza di chiudere la stagione in corso non è ancora svanita, anche se naturalmente c'è grandissima incertezza sulle date di ripartenza per colpa dell'emergenza legata ai contagi da Coronavirus.

Ma grazie al rinvio dei campionati Europei inizialmente fissati per il giugno 2020, le Leghe del vecchio continente hanno ancora l'ultima spiaggia rappresentata dal campionato giocato e chiuso in estate. Ipotesi che Gravina proverà a perseguire finché sarà materialmente possibile.

Il capo del calcio italiano è stato intervistato da Radio Marte e dalle sua dichiarazioni traspare la sua determinazione nel voler portare a termine tutti i campionati, non solamente quello di Serie A.

Il nostro compito è quello di pensare a date utili che diano speranza a chi ama il calcio, dobbiamo provare a programmare cercando di valutare tutti gli elementi: difficilmente mi arrendo, finché c'è la possibilità voglio pensare di poter far ripartire i campionati, proverò qualsiasi cosa. So che è prematuro pensare a una data ma abbiamo il dovere di pensare positivo sperando che questa situazione finisca prima possibile. Grazie a UEFA e FIFA abbiamo anche la possibilità di andare oltre il limite del 30 giugno.

Data che rappresenta la deadline per via della chiusura dei contratti sportivi. Lo sa il presidente Gravina che però si augura di trovare un accordo con tutti i presidenti della Lega Serie A, Serie B e minori in modo da portare a termine la stagione.