Il centrocampista croato e l'attaccante francese tra i possibili partenti nella prossima sessione di mercato. I blaugrana cercano cinque rinforzi, ma ci saranno degli addii.

di Luca Guerra - 26/03/2020 12:16 | aggiornato 26/03/2020 12:20

Con la Liga e la Champions League ferme fino a data da destinarsi, i grandi club europei si portano avanti con il lavoro in vista del calciomercato che verrà. Un discorso che vale anche per il Barcellona. Il club blaugrana ha nei piani per il futuro l'ingaggio di due attaccanti, un centrocampista, un terzino sinistro e un difensore. Cinque innesti, ai quali dovranno corrispondere necessariamente delle partenze.

Secondo quanto riportato da Sport, sono ben otto i giocatori che rischiano di salutare la squadra di Quique Setien nel futuro. Scelte vincolate all'arrivo di rinforzi, da sommare alla possibile permanenza in rosa di alcuni giocatori che nella stagione in corso sono stati spediti in prestito dal Barcellona tra la sessione di calciomercato dell'estate 2019 e quella invernale: una lista di cui fanno parte nomi come Wagué, Todibo, Rafinha e Aleña.

Tra i potenziali partenti stilati dal quotidiano catalano ci sono due centrocampisti che hanno il contratto in scadenza a giugno 2021. Profili che rispondono ai nomi di Ivan Rakitic, che potrebbe tornare al Siviglia dopo sei stagioni al Camp Nou, e di Arturo Vidal, che il club vorrebbe inserire nella possibile trattativa per Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter e dichiarato obiettivo dei blaugrana.

Calciomercato, anche Ivan Rakitic potrebbe lasciare il Barcellona in estate

Calciomercato Barcellona, tra i sacrifici c'è anche Griezmann

Se Rakitic e Vidal, rispettivamente di 32 e 33 anni, potrebbero essere dei sacrifici legati all'altare del ricambio generazionale, ci sono anche dei giocatori la cui partenza potrebbe non rappresentare una novità: è il caso di Neto, portiere brasiliano ex Juve arrivato a Barcellona nell'ambito della cessione di Cillessen e Martin Braithwaite, acquistato a febbraio dal Leganes per sopperire all'emergenza attacco e destinato a non restare in rosa a lungo. Tutto da valutare anche il futuro di Junior Firpo, terzino classe 1996 acquistato nella scorsa estate dal Betis Siviglia e schierato da titolare in sole 13 occasioni in stagione: al momento il laterale brasiliano alimenta rimpianti quando su quella corsia manca Jordi Alba.

Barcellona, Samuel Umtiti in azione contro il Real Madrid

Fari sulla Premier League invece per Philippe Coutinho, oggi in prestito biennale al Bayern Monaco e molto gradito al calcio inglese. Nella stessa direzione potrebbe muoversi anche Samuel Umtiti, in rosa dal 2016 e quest'anno più impiegato rispetto alla scorsa stagione. Il centrale difensivo francese ha un contratto fino al 2023 e una clausola rescissoria da 500 milioni, ma dopo l'infortunio non offre più le garanzie richieste. Ultimo, ma non ultimo, in lista c'è anche Antoine Griezmann. Arrivato dopo il pagamento dei 120 milioni all'Atletico Madrid e le polemiche dell'estate, l'attaccante francese non si è ancora inserito nel sistema di gioco blaugrana, nonostante le 8 reti e i 4 assist in 26 gare. Se il Barcellona dovesse avere la possibilità di arrivare almeno ad uno tra Neymar e Lautaro, la posizione del numero 17 potrebbe non essere più così salda.