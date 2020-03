WWE, Keith Lee parla del momento e di NXT

L’attuale North American Champion è apprezzato moltissimo e pensa in grande per il prosieguo della sua carriera.

25/03/2020

Keith Lee è tra le Superstar in rampa di lancio a NXT e in tutta la WWE. L’attuale North American Champion è apprezzato moltissimo dal WWE Universe e pensa in grande per il prosieguo della sua carriera. Lee ha raccontato le sue sensazioni per questa road to WrestleMania.

In questo momento l’intrattenimento è una forma di svago?

A volte questi momenti sono buoni perché permettono alla gente di riflettere sulla vita. Può farci rivedere le priorità e i momenti di svago sono fondamentali, che sia guardare la televisione, fare allenamento oppure, nel mio caso, la musica e costruire un computer con le mie mani. Ci sono diversi modi per spegnere il cervello.

Come definisci NXT, il roster che ha attirato fan da ogni parte del mondo?

Lo definisco un mix di cose, sicuramente diamo alla gente ciò che vuole, ma penso che ci sia un carico di passione che difficilmente esiste da un’altra parte. Vogliamo produrre il miglior wrestling possibile e io non lo sento solo come membro di NXT, ma anche come Keith Lee. Sono un atleta di dimensioni enormi e devo essere credibile.

Che pensi della reazione del pubblico al tuo confronto con Brock Lesnar alla Royal Rumble?

42mila persone mi hanno supportato e non mi aspettavo una reazione così. La gente voleva vedere un faccia a faccia fra me e Brock. Mi sento uno dei pochi che può farlo…

Se potessi creare uno spettacolo orginale per il WWE Network, quale sarebbe?