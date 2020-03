Lo Scozzese Psicopatico si racconta prima di WrestleMania 36: "Penso sia essenziale in un periodo come questo: ci aiuta a tenere la mente più leggera".

di Redazione Fox Sports - 25/03/2020 11:24 | aggiornato 26/03/2020 11:29

Ha vinto la Royal Rumble 2020, ottenendo l’opportunità di sfidare BrockLesnar a WrestleMania, lo Showcase of the Immortals. Drew McIntyre deve essere fiero del suo percorso, che lo ha portato ad avere una shot al WWE Championship a WrestleMania 36, l’evento “Troppo grande per una sola notte” che si svolgerà al Performance Center di Orlando sabato 4 e domenica 5 aprile, disponibile in streaming sul WWE Network e in pay-per-view su SkyPrimafila. Ecco i pensieri dello scozzese in questi giorni che precedono il grande evento:

Che sensazioni hai pensando alla RoyalRumble 2020?

Non solo ho eliminato ‘The Beast’ BrockLesnar, ma anche il mio rivale dello scorso anno, Roman Reigns, quando eravamo rimasti in due. Ho sensazioni fantastiche se penso a tutto il duro lavoro che ho dovuto fare negli ultimi 6 anni per arrivare a questo punto. E ora sono qui, nel MainEvent di WrestleMania contro uno come Lesnar.

WWE Drew McIntyre presenta WrestleMania 36

In un momento storico come questo, quanto è importante l’intrattenimento?

Penso sia essenziale in un periodo come questo: qualsiasi cosa ci intrattiene a casa dobbiamo utilizzarla, ci aiuta a tenere la mente più leggera. Per questo stiamo facendo tutto il possibile per dare ai fans un contenuto unico, che possa farli sentire leggeri per il maggior tempo possibile. Intrattenersi ora è fondamentale, che sia suonare la chitarra, guardare la WWE o leggere quel libro che non hai mai finito. Fatelo.

Come ti sentiresti se diventassi il primo campione britannico della storia della WWE?

Ci pensavo a come sarebbe andata se questo match si fosse disputato in uno stadio. Ma ora guardo il quadtro a 360 gradi, e penso a 19 anni di gavetta per arrivare al MainEvent di WrestleMania contro BrockLesnar. Forse la mia vittoria può essere un momento di evasione per tutti… Potrebbe dare una sensazione più profonda alle persone che guardano da casa.

Perché le persone dovrebbero seguire WrestleMania nelle serate del 4 e del 5 aprile?