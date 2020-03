Stando alle indiscrezioni, le prime del campionato inglese hanno richiesto al TAS di escludere i campioni in carica dalle coppe europee.

25/03/2020

Il futuro europeo del Manchester City è sempre più incerto: i campioni d'Inghilterra sono stati sanzionati settimane fa dall'UEFA che ne ha sancito la squalifica da tutte quante le competizioni europee per le stagioni 2020/2021 e 2021/2022 a seguito di irregolarità nell'ambito degli obblighi dovuti al Fair Play Finanziario.

Questa decisione, accompagnata anche da una salatissima multa che i Citizens dovranno pagare, non è ancora definitiva visto che la società campione d'Inghilterra in carica ha annunciato il ricorso.

Ma a spingere per la loro esclusione da Champions League ed Europa League non sono solamente le decisioni dei tribunali ma a quanto pare anche molte altre squadre che attualmente militano nel campionato inglese. Che si sarebbero attivate in questo senso.

Il Manchester City rischia di saltare l'Europa su richiesta delle grandi di Premier

Stando alle indiscrezioni raccolte dal Daily Mail, 8 delle prime 10 squadre della Premier League (ad esclusione ovviamente del Manchester City stesso e dello Sheffield United) avrebbero inviato una lettera direttamente al TAS.

La richiesta? Confermare la sanzione emessa in primo grado e quindi non ammettere la formazione allenata da Pep Guardiola alla prossima edizione dei tornei europei. L'eventuale vittoria dell'appello fatto dai Citizens toglierebbe quindi un posto alle altre grandi del campionato inglese che non hanno violato il Fair Play Finanziario. Quindi tutte le grandi della Premier (comprese Chelsea, Arsenal, Manchester United e Liverpool) non ci stanno e chiedono ufficialmente di non far partecipare il City.