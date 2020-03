Pelé sceglie Cristiano Ronaldo a Messi: poi dimentica Maradona

Senza falsa modestia e con il sorriso, Pelé risponde alla domanda che da sempre, lui che è considerato da molti il numero 1 della storia, si sente rivolgere. Questa volta lo fa in un'intervista al canale YouTube "Pilhado", dove O Rey sta al gioco, si mette sopra gli altri e per l'attualità incorona il fuoriclasse portoghese della Juventus, citandolo prima del campione argentino del Barcellona, il rivale di sempre.

E soprattutto, "dimenticandosi" di un certo Diego Armando Maradona nel momento in cui c'è da fare l'elenco dei più grandi di tutti i tempi:

Oggi è difficile dire chi sia il migliore al mondo, un tempo era facile. Credo che oggi Cristiano Ronaldo sia il migliore, ormai da 10 anni è ad altissimi livelli, si mantiene stabilmente al top, ma non possiamo dimenticare Messi. In Europa ci sono buoni giocatori, ma devo essere onesto, non ci saranno altri Pelé, non ci sono giocatori uguali a me.