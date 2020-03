La Juventus ora è concentrata sul capire cosa sarà della stagione calcistica in corso ma sembra sempre più probabile che anche nella prossima, la porta della Vecchia Signora sarà difesa anche da Gigi Buffon che non molla nemmeno andando verso il 43 anni.

Si tratta già di un traguardo eccezionale ma il fatto che sarebbe bastata una presenza in un torneo che è stato interrotto e che molti credono sia definitivamente chiuso, lascia un po' di amaro in bocca all'estremo difensore.

Prima dello stop del campionato (per la precisione a dicembre nella partita giocata e vinta dalla Juventus in casa della Sampdoria) infatti, Buffon aveva raggiunto Paolo Maldini nella classifica dei calciatori con più presenze nel campionato di Serie A a quota 647.

Le condizioni fisiche di Buffon sono più che buone e quando è stato chiamato in causa da vice di Szczesny ha dato buone risposte. Questo significa che Gigi potrebbe non appendere i guanti al chiodo nemmeno nel 2020, spinto anche dalla motivazione di un nuovo e incredibile record da raggiungere.

Il portiere è pronto a prolungare il suo accordo con i bianconeri per un altra stagione: manca solo una presenza per superare Maldini.

