di Massimiliano Rincione - 25/03/2020 15:34 | aggiornato 25/03/2020 15:38

Mauro Icardi alla Juventus, Miralem Pjanic al Paris Saint-Germain. Uno scenario in sede di calciomercato che va prendendo sempre più campo e spazio. D'altronde, è evidente come alla compagine guidata in panchina da Maurizio Sarri serva un riferimento offensivo in grado di offrire a Cristiano Ronaldo l'opportunità di decentrarsi - almeno ad inizio azione - a sinistra per rientrare col piede forte, e magari di essere comunque un po' più decisivo sottoporta di un Gonzalo Higuain davvero troppo sacrificato in fase realizzativa. Insomma, un identikit che potrebbe tranquillamente corrispondere all'ex capitano dell'Inter, autore di un'ottima stagione al PSG ma che probabilmente non verrà comunque confermato per la prossima stagione.

Non per mancate volontà da parte dei parigini, tutt'altro, bensì per semplice desiderio da parte del giocatore di tornare in Italia. D'altronde, nel corso dei mesi non si sono mai placati i rumors in sede di calciomercato che accostavano Maurito alla Vecchia Signora, con cui già flirtava da un paio di sessioni. Da capire quali potranno essere i termini del possibile affare: stando a quanto riportato da Tuttosport, il piano di Leonardo sarebbe semplice. I francesi vogliono, infatti, Miralem Pjanic da un po' di tempo, ragion per cui l'idea sarebbe quella di proporre uno scambio proprio con il centravanti argentino cresciuto nel settore giovanile del Barcellona.

Quindi: il Paris Saint-Germain riscatterebbe per 70 milioni di euro il giocatore, proponendo uno scambio che comunque non dovrebbe essere alla pari, nelle idee dei francesi. E qui potrebbe tornare in auge l'idea De Sciglio: il terzino, infatti, era stato già lungamente trattato da Leonardo nel corso della sessione di riparazione, con Kurzawa che avrebbe - in linea teorica - dovuto fare il percorso opposto in uno scambio alla pari prima che la Juventus si tirasse indietro. Questo quanto dichiarato dal dirigente francese a seguito del mancato accordo, con il terzino francese che adesso concluderà l'annata col PSG andando in scadenza e accettando l'offerta migliore sul tavolo da parametro zero.

Calciomercato Juventus: il resto dei movimenti

Insomma: per un possibile Icardi che potrebbe arrivare, un Higuain potrebbe lasciare per, chissà, tornare al River Plate. E quel Kurzawa trattato e poi mollato a gennaio potrebbe comunque interessare a parametro zero. Per non parlare, infine, del grande sogno - ma neanche troppo segreto - legato al ritorno di Paul Pogba: il francese, infatti, lascerà verosimilmente il Manchester United a giugno, coi bianconeri che restano la destinazione più probabile dati anche gli ottimi rapporti con l'agente del giocatore Mino Raiola.