E soprattutto questa idea permetterebbe alle società di poter imbastire affari e operazioni senza l'assillo delle deadline attuali, cosa che potrebbe portare a spese eccessive francamente evitabili in un momento di crisi generalizzata come questo 2020.

Le conseguenze economiche dell'emergenza legata al Covid-19 saranno prevedibilmente enormi e in alcuni casi catastrofiche, con una sessione di mercato della durata di ben 7 mesi ci sarebbe il tempo per il sistema calcio di riassestarsi.

Stando a quanto riportato dal Telegraph, la Federcalcio internazionale è pronta a prendere questa decisione allungando la finestra per la campagna acquisti fino al gennaio del 2021 in modo da incentivare le società calcistiche ad acquistare.

