Abbiamo già raddoppiato con una storica WrestleMania che quest’anno sarà “Troppo grande per una sola notte”, trasmessa sul WWE Network e in pay-per-view su Sky Primafila sabato 4 e domenica 5 aprile. In questo caso l’evento sarà disponibile solo per gli abbonati al Network.

Questa offerta senza precedenti offre ai fans WWE di tutto il mondo ogni WrestleMania, Royal Rumble, SummerSlam e Survivor Series della storia ; ogni NXT TakeOver e NXT UK TakeOver; contenuti originali come l’intera serie WWE 24, la Broken Skull Sessions con le interviste di Steve Austin, la recente serie WWE Ruthless Aggression (5 episodi) e quella che la ha preceduta, formata da 20 episodi, la serie The Monday Night War.

