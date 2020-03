Il presidente della promotion più importante al mondo conferma la scelta della location per l'evento: si svolgerà, comunque, a porte chiuse.

24/03/2020

Habemus papam. Cioè, habemus location per UFC 249. Il presidente UFC Dana White ha infatti annunciato di aver trovato un palazzetto per far sì che Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson trovi correttamente compimento nonostante la piena emergenza da coronavirus su suolo americano. Insomma, una situazione alquanto difficile e complicata, e che è costata a UFC il rinvio di tre eventi dopo quello tenutosi a Brasilia, che è andato regolarmente in onda ma in assenza totale di pubblico pagante - correttamente rimborsato - date le porte chiuse imposte per prevenire eventuali contagi.

Conseguenti sono state le cancellazioni - o meglio, i posticipi in linea meramente teorica - di UFC Londra, UFC Columbus e UFC Portland. Rimasto in piedi, al momento, il solo UFC 249, con tutti gli altri eventi piazzati dopo in linea temporale che in teoria dovrebbero svolgersi regolarmente ma che, quasi sicuramente, verranno anch'essi posticipati dato il continuo incremento dei numeri di contagi da COVID-19. D'altronde, il mondo dello sport in America si è già fermato da tempo, come testimoniano gli stop - per dirne qualcuno - di NBA, NFL, MLS e quant'altro. Alcuni esempi che fanno capire come il mondo dello sport si sia, di fatto, fermato in attesa di sconfiggere questa pandemia che sta dilaniando praticamente tutto il globo.

Dana White però, nel frattempo, ha analizzato un po' l'argomento legato allo svolgimento di UFC 249, con la card più attesa di questo primo semestre del 2020 che - come da lui stesso affermato - si svolgerà comunque a porte chiuse. E, non potendosi per ovvie ragioni svolere a Brooklyn, considerato uno dei focolai più importanti sul fronte coronavirus, è già stata scelta un'altra location. Da capire su quale città o nazione sia ricaduta, tale decisione: Dana White, intervistato da Kevin Iole, non ha comunque voluto fornire informazioni particolari sull'evento pur confermando che il posto per farlo è già deciso.

Io so dove si svolgerà, ma non sono ancora pronto per dirvelo.

UFC 249: ma alla fine si farà davvero?

Quindi, ricapitolando: in linea meramente teorica la location per UFC 249, o meglio la nuova location, c'è già: ma ci sarà modo di spostare i fighter, anche quelli residenti in Europa, per far sì che la totalità - o quasi - degli incontri venga disputata? Tanti dubbi, in tal senso, permangono: non resta che attendere ancora una manciata di settimane, quando verosimilmente la promotion più importante al mondo nel settore delle mixed martial arts svelerà la nuova arena per Khabib vs Ferguson.