Sulla base delle informazioni fornite dal CIO, il rinvio è stato deciso. I parametri futuri non sono stati ancora decisi, ma quel che so è che i giochi non cominceranno il 24 luglio.

Dick Pound, membro più anziano tra i presenti attualmente nel CIO, assicura che alla fine dei conti le Olimpiadi di Tokyo 2020 verranno rinviate. A dispetto delle previsioni alquanto ottimistiche sia del Giappone che dello stesso Comitato Olimpico, dunque, la manifestazione si prepara a subire un posticipo di 365 giorni - circa - come già accaduto nel caso degli Europei di calcio itineranti che si sarebbero, in linea teorica, dovuti svolgere agli inizi dell'estate. Una notizia che, al netto di tutto, era comunque nell'aria data la diffusione su scala globale del COVID-19, dichiarato pandemia dall'organizzazione mondiale della sanità un paio di settimane fa.

