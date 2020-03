Gli unici ostacoli per questo scenario sono alcuni club che sono ancora convinti di terminare il torneo oltre al fatto che la Lega Serie A potrebbe delegare questa decisione direttamente al Governo . Il tutto dovrà essere valutato anche a seconda delle esigenze burocratiche delle società, che stipulano contratti con il termine della stagione sportiva e che dovrebbero quindi riformularli se il tutto si bloccasse una volta per tutte.

Nonostante i numeri dei contagi più recenti mostrino un lievissimo miglioramento, la situazione rimane gravissima e soprattutto imprevedibile: molte società quindi spingeranno per chiudere il campionato con l'ultima giornata giocata che sarà la 26esima, in modo che si possa fin da subito cominciare a fare la conta dei danni economici che questo stop causerà.

In giornata è prevista una nuova riunione straordinaria fra i vertici della Lega di Serie A in cui si discuteranno i prossimi passi necessari per terminare la stagione. Ma l'opzione di non ripartire più si fa sempre più concreta nonostante le ultime resistenze.

Stando alle indiscrezioni raccolte dalla Stampa, gli ultimi giorni hanno convinto sempre più club che riprendere il campionato in tempi utili per chiuderelo adeguatamente sia una soluzione praticamente impossibile.

Nelle prossime ore si potrebbero decidere le sorti del torneo in una riunione di Lega: molte dirigenze spingono per terminare la stagione.

