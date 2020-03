Il tecnico italiano chiama un tifoso dei Toffees affetto da una malattia neuromotoria.

di Redazione Fox Sports - 24/03/2020 19:12 | aggiornato 24/03/2020 19:17

Il manager dell'Everton, Carlo Ancelotti, ha partecipato ad iniziative benefiche organizzate dalla sua società in questo momento di difficoltà. L'allenatore ha chiamato al telefono Mark Cruise, un sostenitore di 52 anni, affetto da una malattie neuromotoria. "Ciao Mark? Come va? Sono Carlo", ha detto il tecnico dei Toffees, come testimoniato da un video pubblicato sull'account Twitter dell'Everton.

"Chi? Proprio quello?" ha risposto l'incredulo interlocutore. "Sono l'allenatore dell'Everton. Mi dicono che sei un nostro tifoso", ha ripetuto Ancelotti, ricevendo alcuni consigli sulle serie migliori da guardare in tv.

I due hanno poi parlato di alcune partite importanti nella storia dell'Everton, come la finale della Coppa delle Coppe vinta nel 1985 contro il Rapid Vienna. "Ero a Rotterdam (dove si giocava, ndr), ma ad essere sincero, ero così ubriaco che non ricordo molto", ha ammesso Cruise. "Non ero nemmeno nato nel 1985!" ha scherzato Ancelotti. "No, ero a Roma a quell'epoca".