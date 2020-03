Queste le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò sulla possibile data in cui verranno disputate le Olimpiadi di Tokyo:

Inizialmente era uscita la notizia che i Giochi fossero spostati all'estate del 2021. Non è così. Non è detto che inizieranno nella stessa data a luglio 2021, ad un anno esatto di distanza. Potrebbero magari svolgersi un po' prima, a giugno. L'agenda la detta il coronavirus. Le federazioni hanno già scritto che si adegueranno allo spostamento di data. Lo hanno già fatto atletica leggera e nuoto. La scelta della data di Tokyo comanderà a cascata su tutto il resto del calendario internazionale.

In merito all'età di alcuni atleti, nel suo intervento a SkySport Malagò ha aggiunto:

Ho sempre saputo che stavano lavorando per trovare una soluzione tenendo conto della realtà dei fatti. A questo tavolo è arrivato un convitato di pietra e il coronavirus ha dettato l'agenda. Immaginate cosa significa ripianificare, pensate solo al villaggio olimpico. Questa è una classica situazione in cui devi perdere di meno. Ho parlato con la Pellegrini, 32 anni per una nuotatrice sono tantissimi, ma sapere che c'è ora elemento certo è meglio. Ho parlato con Elisa Di Francisca. Le ho detto che il prossimo anno sarà ancora più bello. Su Aldo Montano ci dobbiamo lavorare. Ma non perderemo nessuno per strada.