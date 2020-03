Premier League, Liverpool campione per Rooney

La cosa giusta è portare a termine la stagione, ci sono anche i posti Champions da assegnare, promozioni, retrocessioni, ci sarebbero battaglie legali se la stagione fosse cancellata. E non sarei sorpreso se dovessimo attendere la fine del 2020 per concluderla.

Il Liverpool vincerà il campionato. Potete immaginare che i tifosi dell'Everton mi chiamano per dirmi: "La stagione va cancellata!". Ed essendo anch'io tifoso dell'Everton e avendo giocato allo United per 13 anni, una piccola parte di me vorrebbe fosse così. Ma il Liverpool è stato fantastico, hanno lavorato tanto e merita questo titolo. Immaginate di aspettare 30 anni e vedere sfumare tutto in questo modo...

