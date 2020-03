Il Papu parla nel momento dell'emergenza: "In questi anni abbiamo reso felice la città, ora viviamo qualcosa di terribile".

di Daniele Minuti - 23/03/2020 14:18 | aggiornato 23/03/2020 14:22

Bergamo sta vivendo giornate più che drammatiche, in quanto provincia letteralmente paralizzata dal Coronavirus. E questo arriva poche settimane dopo la grande euforia che si respirava in città dopo le ultime imprese dell'Atalanta del Papu Gomez.

La squadra nerazzurra ha conquistato uno storico accesso ai quarti di finale di Champions League ma al momento si trova in isolamento precauzionale per via dei casi di positività al Covid-19 nella rosa del Valencia, affrontato nel doppio confronto degli ottavi fra febbraio e marzo.

Adesso l'Atalanta e soprattutto Bergamo hanno bisogno di tempo per rialzarsi, col desiderio di poter tornare il prima possibile a esultare insieme come spiegato alla perfezione proprio da Gomez in un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport.

Gomez parla della difficile situazione di Bergamo

Gomez: "Non riesco a pensare al calcio ora, Bergamo e i bergamaschi non si arrendono"

Intervistato da Massimo Nebuloni, il capitano dell'Atalanta ha raccontato come in città si stia vivendo questo terribile momento partito circa un mese fa con l'esplosione dei contagi in Lombardia.

Ovviamente il mio stato d'animo non è al massimo, si cerca di restare ottimisti ma la situazione nel paese e in Lombardia è difficile. Da anni abbiamo reso felice una città intera che ora sta vivendo qualcosa di terribile. Il calcio? Ora come ora fatico a pensarci, mi alleno un'ora e mezza al giorno per tenermi in forma ma sentendo le notizie non riesco a interessarmi al calcio. Non so quando e se potremo giocare di nuovo.

In ultimo il Papu ha raccontato come sono le sue giornate tipo in questi momenti di isolamento, aggiungendo anche un saluto lanciato a tutti quanti i cittadini di Bergamo nella speranza di veder presto terminare la crisi.