23/03/2020 14:34

Potrebbe essere nel segno della lettera K il calciomercato del Napoli che verrà per la difesa. K come l'iniziale di nome e cognome di Kalidou Koulibaly, centrale cercato da mezza Europa e protagonista sino a inizio marzo di una stagione tutt'altro che esaltante. K come la prima lettera del cognome di Robin Koch, difensore del Friburgo che sarebbe entrato nei radar di mercato azzurri.

Alla sesta stagione in Italia, Koulibaly - che il Napoli aveva acquistato dal Genk nell'estate 2014 per 8 milioni di euro - ha vissuto l'annata peggiore con la maglia azzurra. Poche prestazioni oltre la sufficienza, tanti guai fisici e le prime critiche, anche da parte di una tifoseria che l'ha eletto a proprio beniamino. Il calciomercato internazionale continua a tenere KK, 29 anni a giugno, in grande considerazione, e le sirene in arrivo dalla Premier League lo confermano.

Secondo quanto riportato dal Mirror, infatti, il Manchester United avrebbe meditato nel corso degli scorsi mesi una maxi-offerta per arrivare a Koulibaly in estate. Per il difensore senegalese, 233 presenze e 10 reti in gare ufficiali con il Napoli, sarebbe pronta un'offerta pari a circa 75-80 milioni di euro. Una cifra che il Napoli sarebbe disposto a valutare, a patto di individuare in tempi rapidi un'alternativa da garantire a Rino Gattuso.

Calciomercato Napoli, fari su Koch: va in scadenza di contratto a giugno 2021

Al Friburgo dal 2017, Robin Koch è un difensore centrale di piede destro. Fisico poderoso - 192 centimetri per 83 chili - e leader della difesa dei Breisgau-Brasilianer, ha messo insieme 50 presenze in Bundesliga. Quasi sempre convincenti e superiori alla sufficienza, tanto da aver meritato anche due convocazioni con la Nazionale tedesca, maglia che ha indossato per la prima volta il 9 ottobre 2019 in Germania-Argentina 2-2.

Punto fisso del club, promessa della Nazionale tedesca e futuro roseo: le credenziali di Koch in vista di una possibile trattativa con il Napoli sono più che positive. Prima della sospensione della Bundesliga, il centrale 23enne aveva all’attivo 26 presenze e 2 gol in questa stagione. La Gazzetta dello Sport testimonia l'esistenza di un interesse più che concreto da parte del Napoli, che in quel ruolo si è già assicurato per il futuro Amir Rrahmani del Verona. Un dettaglio da non sottovalutare è quello della scadenza del contratto: il legame di Koch con il Friburgo è valido fino al 30 giugno 2021 e questo potrebbe abbassare sensibilmente la valutazione del cartellino, che oggi si aggira intorno ai 15 milioni. Nelle prossime settimane potrebbero verificarsi novità: dal K2 a K 2.0 il passaggio potrebbe essere breve.