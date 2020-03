La squadra viola è alla ricerca di un trequartista e l'obiettivo numero uno è il brasiliano che in rossonero non ha convinto.

Le società di Serie A, non potendosi concentrare sul calcio giocato, stanno incominciando a pianificare le prime mosse in vista della prossima campagna acquisti. Con la Fiorentina pronta a muoversi in modo da migliorare una rosa che nella prima metà del campionato non ha reso abbastanza.

Stando a quanto riportato da Repubblica, ci sono tre obiettivi in cima alla lista della società viola e del direttore sportivo Daniele Pradè: il primo è quello di riuscire a trattenere Federico Chiesa dopo il braccio di ferro della scorsa estate, il secondo è quello di blindare Dusan Vlahovic e il terzo è quello di trovare un trequartista di alto valore da regalare a Iachini.

I nomi sul taccuino della dirigenza della Fiorentina sembrano essere quelli di De Paul e Malinovskyi ma il grande sogno di calciomercato che si proverà a perseguire nelle prossime settimane è l'acquisto di Lucas Paquetá dal Milan.

La Fiorentina è pronta all'assalto a Paquetá

L'ex giocatore del Flamengo è stata, insieme a Piatek, la grande delusione della stagione rossonera con Giampaolo prima e Pioli poi che non gli hanno dato molto spazio dato il suo scarso rendimento nelle poche volte in cui è stato chiamato in causa.

Uno degli equivoci su Paquetá è stato quello del ruolo ma le prove non hanno convinto né quando è stato schierato da mezzala né in quelle nella posizione da trequartista. E qui entra in scena la Fiorentina, con Pradè che è un grande estimatore del ragazzo.

Cambiare aria non sarebbe un problema per il brasiliano che è rimasto deluso dal suo secondo anno al Milan, mentre la proprietà non disdegnerebbe una sua cessione a patto però di ottenere una cifra che si aggiri attorno ai 35 milioni versati poco più di un anno fa al Flamengo per portarlo in Italia.

La Fiorentina è pronta a fare un grande investimento in estate ma il grosso ostacolo si potrebbe chiamare Paris Saint-Germain: Leonardo è l'uomo che ha puntato più di tutti su Paquetá e vorrebbe dargli una seconda chance a Parigi, c'è da capire chi offrirà di più e soprattutto dove il classe '97 penserà di potersi ritrovare dopo il declino al Milan.