Difficile, data la diffusione dell'epidemia da coronavirus - dichiarata pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità - affermare quando si potrà tornare a parlare di sport, o ancor più programmare eventuali eventi. Salvo gravi stravolgimenti, però, è verosimile aspettarsi un incontro finale tra Daniel Cormier e Stipe Miocic entro e non oltre il prossimo autunno , con buona pace di tutti quelli che si godranno questo terzo atto tra loro con non poca malinconia.

Ho ancora un altro match. Qualcuno mi ha chiesto: "Continuerai a combattere dopo"? Ho risposto di no . Ho già detto che ho un ultimo match. Il punto è questo: combatti con atleti che hanno, che so, 27 o 28 anni. Penso che un Adesanya di turno sia davvero giovane, alcuni di questi sono davvero giovani. Ed io non vedo perché dovrei combattere contro ragazzi del genere.

Insomma, una notizia che, giocoforza, ci porterà presto a dire addio - sportivamente parlando - ad uno dei fighter più forti degli ultimi anni , nonché più importanti dal punto di vista morale e mediatico. D'altronde, non è certo un mistero come Cormier sia uno degli atleti più importanti del recente periodo, nonché secondo champ champ della storia dopo Conor McGregor e che precede Amanda Nunes. Insomma, un addio che si consumerà verosimilmente nei prossimi mesi , quando verrà ufficializzata la data per la rivincita tra il campione pesi massimi UFC Stipe Miocic e l'ex re della categoria DC.

Daniel Cormier si ritirerà dopo aver concluso la trilogia contro Stipe Miocic . Nulla di nuovo, certo, ma se prima la notizia era soltanto ventilata e più o meno suffragata dalle dichiarazioni di un DC che, va detto, ha sempre sostenuto questa ipotesi, adesso possiamo tranquillamente fornirgli i crismi dell'ufficialità. A confermare l'ormai prossimo e probabile ritiro, infatti, ci ha pensato lo stesso ex campione pesi massimi e massimi-leggeri UFC , il quale ha confermato il tutto attraverso una diretta streaming su Instagram. I motivi sono da ricondurre ad un mero fattore d'età, con la carta d'identità che recita 41 anni ma soprattutto con le tante battaglie alle spalle con atleti davvero tosti come Jon Jones, Anthony Rumble Johnson, Alexander Gustafsson, Anderson Silva e tanti altri.

