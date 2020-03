Il patron della compagnia non sente ragioni: "Seguiremo le linee guida con al massimo 10 persone ma lo show è ancora in programma".

di Redazione Fox Sports - 22/03/2020 21:19 | aggiornato 22/03/2020 21:32

Nonostante i contagi da Coronavirus continuino a condizionare l'intero mondo dello sport, UFC non sembra volersi fermare in particolare a meno di un mese da un evento sulla carta importantissimo come UFC 249.

Lo show era inizialmente in programma al Barclays Center di Brooklyn ma ora si terrà all'APEX, il complesso sportivo per di proprietà della federazione aperto meno di un anno fa a Las Vegas e rigorosamente a porte chiuse come da disposizioni.

Dana White però è inflessibile e non intende rinviare l'evento: il patron della UFC ha confermato che lo show, che nella card ha un main event del calibro di habib Nurmagomedov contro Tony Ferguson, si terrà regolarmente il 18 aprile.