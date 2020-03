Il presidente dei granata non ha digerito la posizione di alcuni colleghi di Serie A.

di Redazione Fox Sports - 22/03/2020 11:27 | aggiornato 22/03/2020 11:32

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

L'Italia combatte, il calcio aspetta. E discute. Non c'è una data per la ripartenza, solo una speranza: che sia a inizio maggio. Ma ormai nella testa dei vertici della Lega e dei patron di Serie A, soprattutto, inizia ad aleggiare il pensiero che questa stagione non si concluderà mai. L'emergenza coronavirus non va sottovalutata, sta mettendo in ginocchio il paese. Ma alcune squadre hanno comunque in mente di far tornare in campo (per gli allenamenti) i propri calciatori.

Una scelta che non condivide il presidente del Torino, Urbano Cairo. Intervenuto ai microfoni de La Stampa, il numero uno dei granata non ha rinunciato a lanciare qualche stoccata ai suoi colleghi:

Questa emergenza ci ha compattato, c’è più unità di prima. Molti falchi sono diventate colombe anche se è rimasto qualcuno che vuole fare il fenomeno, che rompe il fronte per avere vantaggi. Furbizie, atteggiamenti di piccolo cabotaggio. Non è il momento. De Laurentiis e Lotito in direzione opposta alla maggioranza? Lo chieda a loro. Solo, mi sembra una follia sostenere una tesi sulla base dei dati del contagio. Dire “la mia regione non ha problemi” con una situazione così in evoluzione è una frase infelice. Poi esplode il virus a Fondi e allora… Sedici squadre non la pensano come loro. Se hanno rotto il fronte, immagino sia per interessi sportivi, forse per avvantaggiarsi nella preparazione.

Quando ricomincerà il campionato? Anche Cairo non ha risposte: