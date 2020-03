Anche l'Inghilterra comincia ad affrontare gli effetti dell'emergenza Coronavirus, col Governo che sta prendendo le prime contromisure causando le reazioni dei cittadini che spesso prendono d'assalto i supermercati. Col Liverpool pronto però a dare una mano.

L'amministratore delegato Peter Moore ha infatti postato un messaggio con cui spiega che gli steward che lavorano ad Anfield si offriranno volontari per aiutare a calmare il caos nei negozi per via del troppo affollamento. Un gesto semplice ma utile da parte del Liverpool che prova a fare la sua parte.

Message to supermarket managers here on Merseyside. Our stadium stewards here @LFC are offering their time and expertise in volunteering to help with crowd control, queue management, parking control, assisting the elderly and infirm taking their groceries to their cars, etc. 1/2