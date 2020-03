Il centrocampista belga parla di questo momento di difficoltà: "Aspetto buone notizie per riprendere a giocare. Per me stare a casa è stranissimo, dopo un po' diventa una noia assurda".

di Redazione Fox Sports - 22/03/2020 23:39 | aggiornato 22/03/2020 23:44

Radja Nainggolan si è raccontato sul suo momento in questa delicata fase di quarantena per via del coronavirus in una diretta Instagram:

Aspetto buone notizie per riprendere a giocare. Per me stare a casa è stranissimo, dopo un po' diventa una noia assurda. Dopo queste settimane sempre a casa spero di giocare fino ai 50 anni. Appena finisce la quarantena faccio una bella serata come una volta, una delle mie.

Serie A, Cagliari: Nainggolan attende la fine della quarantena

Poi racconta i suoi passatempi per trascorrere le giornate in assenza di Serie A:

Gioco un po' con i compagni alla PlayStation. C’è gente che pulisce casa, che prova a fare lo chef ma io non sono tra questi. So cucinare bene la carne però e la farò a cena alla famiglia. Ogni tanto faccio un po' di dj set anche per movimentare le giornate ma non è facile. A che ora vado a dormire? Non si può dire….

