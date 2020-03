Il giocatore dei Blancos avrebbe violato la quarantina andando a Belgrado: "Ha fatto due test negativi, ma dovrà pagare solo se ha commesso un reato".

di Redazione Fox Sports - 22/03/2020 16:48 | aggiornato 22/03/2020 16:53

Luka Jovic è nell'occhio del ciclone in Serbia, dopo aver violato la quarantena a cui tutta la rosa del Real Madrid si era sottoposta per via dei casi di positività nella squadra di pallacanestro delle Merengues.

In patria l'attaccante dei Blancos (che ha già chiesto scusa) è stato accusato anche dal presidente e dal primo ministro che hanno minacciato addirittura di mandarlo in carcere, pena per chi viola le limitazioni di isolamento. Oggi ne ha parlato il padre di Jovic ai microfoni di Puls Online, chiarendo la sua posizione.