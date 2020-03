Ero davvero mortificato, non potevo crederci anche perché mi sento bene e non ho avuto nessun tipo di sintomo. Fa davvero paura.

Per essere precisi il 26enne era al The Star, un bar nel piccolo paese di Gillingham, ed è stato avvertito dal proprio fisioterapista del risultato del testo. Raggett ha subito lasciato il locale per correre a casa dove proseguirà l'isolamento, fortunatamente lui e i suoi compagni sono in buone condizioni.

Fra questi c'è anche il difensore Sean Raggett che però, stando a quanto riportato dal Daily Mail, ha saputo della cosa non mentre era in isolamento a casa sua ma mentre si trovava al pub con degli amici.

