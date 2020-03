Comitato Olimpico conferma le indiscrezioni: fra 4 settimane sapremo se i Giochi si terranno in date diverse da quelle stabilite.

di Redazione Fox Sports - 22/03/2020 18:54 | aggiornato 22/03/2020 19:31

Anche le Olimpiadi si piegano al Coronavirus: stando alle indiscrezioni riportate da Marca e da As, il Comitato Olimpico Internazionale avrebbe finalmente deciso di rinviare i Giochi olimpici e paralimpici di Tokyo 2020.

Il piano di emergenza del CIO è stato deciso dopo le pressioni da parte di alcune delegazioni: il comitato si è dato un periodo di un mese per sistemare i dettagli con il governo giapponese e decidere la nuova sede dei giochi che erano previsti fra il 24 luglio e il 9 agosto.

L'opzione della cancellazione che per il momento è esclusa. Quel che è certo è che le Olimpiadi di Tokyo 2020 dovrebbero slittare, come confermato da una lettera del presidente Thomas Bach in cui spiega che la situazione in Giappone migliora ma negli altri paesi i contagi crescono: per questo motivo ci sarà bisogno di monitorare la situazione e valutare nuove date per i giochi.

