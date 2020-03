Gli piace l'Italia dei balconi. Quella dell'inno nazionale cantato a squarciagola come prima di ogni partita della sua, d'Italia. Lasciata a piedi dall'emergenza coronavirus proprio nell'anno dell'Europeo. Adesso poco importa, è il tempo di affrontare una partita più importante. "Poi sarà più bello tornare in campo", dice Roberto Mancini.

Bloccato nella sua casa di Roma, il ct della nazionale ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:

Lasciare l’Italia? Non ci penso neanche. Mi sento sicuro qui e ho piena fiducia nei nostri medici che stanno facendo un lavoro eroico. Voglio sentirmi vicino a chi è in difficoltà. E lo dico da semplice cittadino, non perché ho un ruolo istituzionale e rappresento l’Italia.

L'ex allenatore dell'Inter e della Lazio, tra le altre, si è fermato come tutto il mondo del calcio. Ricominciare, dopo, sarà bellissimo:

Comunque, giocare gli Europei tra un anno significherà anche mettere più esperienza sulle gambe dei giovani italiani. Oltre che garantire il recupero di un grande talento come Zaniolo:

Il recupero di un giocatore dalle caratteristiche uniche come Zaniolo sarà importante, così come un anno d'esperienza in più per ragazzi come Chiesa e Berardi, che potrebbero anche giocare in Champions League. Terzini? Sarebbe bello se Emerson Palmieri tornasse a giocare in Italia.