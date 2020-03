La proposta del commissario tecnico dell'Italia: "Ne parlerò col presidente della Figc".

di Redazione Fox Sports - 22/03/2020 23:56 | aggiornato 23/03/2020 00:01

Il ct della nazionale, Roberto Mancini, è intevenuto in collegamento con la trasmissione "Che tempo che fa" e ha lanciato la sua idea per ringraziare tutto il personale sanitario in prima linea nella sfida al Coronavirus:

Quando sarà finita questa storia stavo pensando che dovremmo organizzare una partita fra le Nazionali maschile e femminile ed il personale sanitario che sta affrontando l'emergenza Coronavirus. Ne parlerò col presidente della Figc.

Italia, Mancini propone amichevole con medici e infermieri

Il commissario tecnico dell'Italia ha poi proseguito:

È un momento molto difficile, non stiamo bene per tutto quello che sta accadendo. Dobbiamo rispettare le regole e sperare che finisca in fretta. Quello che sta accadendo a Bergamo, Brescia e Milano è terribile. Bisogna avere rispetto per i medici. Abbiamo i medici più bravi, dobbiamo ringraziarli sempre non solo oggi.

Infine per Roberto Mancini una considerazione sulla risposta, un po' troppo in ritardo, del calcio italiano: