L'ex giocatore dei Reds dice la sua sull'egiziano: "Fa cose straordinarie ma poi non è capace di passare un pallone a 5 metri".

di Redazione Fox Sports - 22/03/2020 17:12 | aggiornato 22/03/2020 17:16

Lo stop della Premier League non ha permesso al Liverpool di ottenere la matematica certezza di un titolo praticamente già vinto grazie all'abissale vantaggio sul Manchester City secondo. Ma in questi giorni di sospensione, si torna a sorpresa a parlare di Salah.

Lo fa Don Hutchinson, ex giocatore dei Reds, che in un'intervista rilasciata a ESPN ha sorprendentemente criticato l'ex attaccante della Roma. Spiegando perché lui sarebbe favorevole a una sua cessione, se il Liverpool in cambio prendesse un giocatore come Sancho.