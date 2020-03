Ho letto molte speculazioni sul mio stato di salute, dopo che due persone con cui ho avuto contatti sono risultate positive. Vi voglio far sapere che sto bene. Non ho sintomi e sono passati 17 giorni da quando ho visto Sophie e Idris. Ho parlato con il mio dottore e ho chiesto se dovessi fare il tampone. Ma la verità è che c'è un numero limitato di tamponi e ci sono persone che ne hanno più bisogno di me . Quindi la cosa che ho fatto è di isolarmi e tenere le distanze dalle persone. La cosa più importante che ogni persona può fare è di essere fiduciosi, mantenere le distanze sociali il più possibile, e lavarsi bene le mani regolarmente e per almeno 20 secondi.

Anche tra personaggi famosi, si stanno moltiplicando i casi di coronavirus . In Gran Bretagna, per esempio, ha fatto scalpore la notizia della positività al Covid-19 di Idris Elba - attore e sceneggiatore inglese - e sua moglie Sophie. Inoltre, nei giorni antecedenti all'annuncio del loro contagio i due avevano passato del tempo con Lewis Hamilton .

