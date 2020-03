Secondo As, noto quotidiano spagnolo, CR7 aiuterà così gli ospedali nella lotta al coronavirus.

di Redazione Fox Sports - 22/03/2020 14:55 | aggiornato 22/03/2020 15:03

Sì, l'ultima (quella degli hotel tramutati in ospedali) era una fake news. Arrivata dal Portogallo e rilanciata da Marca, in Spagna. Non serve sposarsi più di tanto, questa volta, per leggere As. Ma la notizia è più plausibile: Cristiano Ronaldo, scrive il quotidiano, sarebbe pronto a donare materiale sanitario per aiutare gli ospedali nel combattere l'emergenza coronavirus.

Il bel gesto di CR7 seguirebbe quello del suo procuratore, Jorge Mendes. Già attivo in tal senso avendo acquistato per gli ospedali portoghesi 200.000 tute protettive per medici e infermieri, oltre che 1000 ventilatori e 50.000 mascherine (queste dovrebbero arrivare a giorni). Il super-agente avrebbe dunque spronato i suoi assistiti a fare altrettanto, e tra questi il primo a muoversi dovrebbe essere proprio Ronaldo. Il mondo che combatte contro il Covid-19 ha bisogno di solidarietà concreta, non di fake news.