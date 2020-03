E alla fine anche Lotito ha ceduto . Dopo un paio di settimane di guerra, sul fronte degli allenamenti sì/no, la Lazio ha posticipato il proprio rientro in campo a data da destinarsi. Una decisione che si respirava già nell'aria ermetica delle case dei presidenti di A, in quarantena, durante l'assemblea di Lega in videoconferenza dello scorso venerdì. Nessun litigio, solo rassegnazione.

Il club biancoceleste non riprenderà gli allenamenti il 23 marzo come previsto.

