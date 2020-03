Il club catalano e i membri della rosa hanno raggiunto un'intesa sulla momentanea riduzione dello stipendio per fronteggiare la crisi.

di Redazione Fox Sports - 22/03/2020 16:26 | aggiornato 22/03/2020 16:30

Nell'assemblea di venerdì, i club che fanno parte della Serie A hanno cominciato a discutere in Lega di un possibile taglio degli stipendi dei calciatori per il mese di marzo in modo da assorbire i danni economici dovuti all'emergenza Coronavirus. Questo passo sembra essere in via definizione per il Barcellona.

Secondo quanto riportato da Sport, il presidente Bartomeu avrebbe parlato con i calciatori (in particolare con le colonne dello spogliatoio, cioè Messi, Piqué e Sergio Busquets) raggiungendo già un'intesa di massima.

Il piano della dirigenza del Barcellona è quello di ridurre gli ingaggi dei calciatori della prima squadra, con il loro benestare. Si tratta di una proposta ancora da definire ma che sarà portata davanti a UEFA ed ECA per discutere un piano di taglio "omogeneo" che possa essere utilizzato anche in altre Leghe d'Europa. I campioni di Spagna però hanno fatto un primo passo importante, nel tentativo di fare la loro parte per tamponare gli effetti della crisi.