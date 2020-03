Nuova bufera in casa dello Schalke 04 e purtroppo ancora una volta il protagonista è Amine Harit : il giovane giocatore marocchino è stato pubblicamente ripreso per aver partecipato a una festa nonostante l'allerta per i contagi da Coronavirus.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Il marocchino ha partecipato a un party in un locale con più di 10 persone. Il direttore tecnico Schneider: "Mi ha assicurato che non accadrà più".

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK