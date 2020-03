L'ala brasiliana ha parlato del suo mancato approdo in giallorosso nell'estate 2018.

di Redazione Fox Sports - 21/03/2020 14:58 | aggiornato 21/03/2020 15:04

Sono le 23:00 del 23 luglio 2018: è tutto pronto, Malcom sta per atterrare a Ciampino. Il suo è un trasferimento record per la Roma, che lo paga 32 milioni più 4 di bonus. È fatta, sembra, poi il ritardo. Il brasiliano non arriva, o meglio, cambia destinazione. Direzione Catalogna.

Direzione Barcellona, per essere precisi. Che all'ultimo - ma proprio all'ultimo - si inserisce nella trattativa e spiazza i giallorossi, allora guidati sul mercato da Monchi. Il Barça offre 39 milioni più 2 di bonus al Bordeaux. Che non ci pensa due volte a pugnalare alle spalle la Roma, è la dura legge del contante.

Malcom torna sul suo tradimento alla Roma

Il karma, comunque, non premiò né il Barcellona, né Malcom. Una stagione, 24 presenze e 4 gol non sono bastati al brasiliano per ottenere l'agognata conferma. Altri 40 milioni nell'estate 2019 (questa volta pagati dallo Zenit) e tanti saluti, quindi. La camiseta blaugrana è già un ricordo per l'ex Bordeaux. Che però rimugina e fa chiarezza, tornando sulla trattativa sfumata al fotofinish con i giallorossi.

Ai microfoni di FootMercato, infatti, Malcom ha spiegato come andarono le cose quel 23 luglio: