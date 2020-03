Rinviare Tokyo 2020 distruggerebbe il sogno di 11.000 provenienti da 206 paesi diversi, sarebbe l'opzione meno giusta di tutte. Sicuramente è complicato affrontare questa situazione e non ci sono soluzioni perfette, ma le Olimpiadi non possono essere rinviate come una comune partita di calcio. Comunque dobbiamo agire in modo responsabile, c'è una sensazione di grande insicurezza.

