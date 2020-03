Lo scrittore, che aveva 74 anni, è stato colto da un attacco cardiaco improvviso.

di Redazione Fox Sports - 21/03/2020 10:50 | aggiornato 21/03/2020 11:01

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Un lutto a cui il mondo del giornalismo e dello sport non erano preparati. Perché Gianni Mura, stimato giornalista e storica firma di Repubblica, se n'è andato questa mattina per un attacco cardiaco improvviso. A dare la notizia è proprio il portale online del noto quotidiano, che spiega come Mura si trovasse in ospedale a Senigallia (in provincia di Ancona) quando è avvenuto il tragico evento.

Aveva 74 anni, tutti passati con la penna in mano. Oltre che giornalista, specialmente di calcio e ciclismo, Mura era anche scrittore. Nel 2007 aveva pubblicato il suo primo romanzo - "Giallo su giallo" -, vincitore del Premio Grinzane. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha fatto pervenire a Repubblica il proprio cordoglio a nome di tutto lo sport italiano. Il primo di quelli che certamente saranno tanti messaggi d'affetto.