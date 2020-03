Il tecnico del club guidato da Berlusconi e Galliani non esclude nulla per il futuro.

21/03/2020 08:59 | aggiornato 21/03/2020 09:08

Nel freddo calcistico di questo momento - con il mondo del pallone in letargo -, ci pensa Cristian Brocchi a scaldare i cuori dei tifosi del Monza. Comunque già abituati bene, dopo l'arrivo del duo Berlusconi-Galliani. Prima dello stop a causa del coronavirus, infatti, i lombardi stavano dominando il Girone A di Serie C grazie ai 16 punti di vantaggio sulla Carrarese seconda. Uno score da fuori categoria che a fine stagione avrebbe significato una sola cosa: la promozione in Serie B.

Ma c'è chi alza l'asticella. Dalla Serie B a Zlatan Ibrahimovic, per il tecnico dei biancorossi il passo è stato assai breve. La promozione in serie cadetta non è altro che il primo tassello verso la creazione qualcosa di più grande. Berlusconi lo aveva promesso, Galliani pure. L'obiettivo del Monza è la Serie A entro il 2021.

Brocchi: "Ibrahimovic? Non è impossibile"

Per questo Brocchi non ha avuto remore ad ammettere che sì, anche un grandissimo colpo come Ibrahimovic sarebbe possibile nel prossimo futuro. Ecco le sue parole a TeleLombardia:

Se arriva Ibrahimovic? Nella testa dei tifosi del Monza c'è solo una cosa sbagliata: pensare che questo non sia possibile.

