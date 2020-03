Comunque, il Milan resta il club proprietario del suo cartellino. Anche se questo non l'ha frenato dal lanciare una frecciata alla società ai microfoni di As:

Rimarrà Gazidis . Una sorta di uomo solo al comando, che sia con Pioli, Rangnick o qualcun altro a fare le sue veci in panchina si vedrà. Chi non ci sarà in campo, invece, è Suso . Almeno fino al giugno 2021. Lo spagnolo è stato ceduto con la formula del prestito di 18 mesi al Siviglia lo scorso gennaio. C'è un obbligo di riscatto, ma solo a determinate condizioni.

Il Milan è nel caos, ancora. Pronto all'ennesima rivoluzione societaria. In estate servirà nuovamente ricomporre i cocci di un club in confusione, che poco fa ha cacciato Boban e che a giugno - o a stagione conclusa, difficile a dirsi oggi - saluterà probabilmente anche Maldini e Massara.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK