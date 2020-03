Il Milan comunica che il Direttore dell'Area Tecnica Paolo Maldini si è sottoposto al tampone per il Coronavirus dopo aver avuto sintomi e aver saputo di essere stato in contatto con un soggetto positivo. Anche suo figlio Daniel ha contratto il virus, entrambi sono in buone condizioni ed erano da due settimane in casa senza contatti esterni. Proseguiranno la quarantena fino alla guarigione.

