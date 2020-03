La decisione del club è quella di lasciare tutti a casa ma il mio caso è diverso perché sto recuperando da un infortunio fortunatamente non serio: ma devo continuare i trattamenti, senza avere contatti coi miei compagni visto che non viene nessuno. Gli unici contatti che ho sono quelli col fisioterapista e con l'allenatore dei portieri. E anche in questo caso prendiamo le giuste precauzioni, parlando a distanza e lavandoci spesso le mani. La mia routine è organizzata: lascio la casa, vado al campo di allenamento e poi torno.

Come praticamente tutte le squadre d'Europa, anche il Liverpool ha fermato tutte quante le sue operazioni di allenamento dalla sospensione del campionato di Premier League con tutti i calciatori che stanno continuando a tenersi in forma a casa. Tutti tranne Alisson .

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Il brasiliano: "Tutti fanno preparazione in casa ma io devo andare ogni giorno a fare fisioterapia per l'infortunio".

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK