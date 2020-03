La stella dei Lakers è anche un grande appassionato di calcio: ecco cosa ha detto durante la sua diretta Instagram.

di Redazione Fox Sports - 21/03/2020 11:43 | aggiornato 21/03/2020 11:53

Fermi tutti, parla LeBron. Non che ci sia tanto altro da fare in casa e in quarantena, con lo sport sospeso tra un rinvio e l'altro in attesa del definitivo annullamento dei campionati o, ci si augura, del ritorno in campo. E sul parquet. Anche se questa volta LeBron James non ha voluto parlare di basket. Basta NBA, almeno per un po'.

La stella dei Lakers, infatti, è anche un grande appassionato di calcio. Di Ronaldo, Messi, Ibrahimovic. I suoi alter ego pallonari. Mentre Liverpool assomiglia un po' a Cleveland, volendo strafare. Fatto sta che nel 2011 la stella del basket U.S.A. divenne addirittura socio di minoranza dei Reds acquistando il 2% delle azioni della società. Ma questa è un'altra storia.

Le confessioni di LeBron James sul calcio

Se ne stanno registrando a centinaia. Per ingannare la noia ai tempi dell'emergenza, il must è la diretta Instagram. Specie se sei una stella mondiale e hai milioni di follower pronti a propinarti qualsiasi domanda. Ecco quelle sul calcio per Lebron James, quindi, che ha rivelato qualche dettaglio sui suoi prediletti del mondo del pallone:

I miei giocatori preferiti? Ne ho alcuni. A partire da tutti quelli del Liverpool, loro sono sopra chiunque altro. Ma anche Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo, stiamo parlando di leggende. Adoro questi ragazzi. Adoro Cristiano Ronaldo. Adoro Neymar e Mbappé. Sono alcuni tra i miei preferiti.

Sì ma, Messi e Ibra?

Sì mi piace Messi ovviamente, parliamo di una leggenda. Ibrahimovic? È un pazzo, ma è anche dannatamente bravo.

Aspettando la prossima diretta, LeBron ha già mandato in giro per l'Europa calcistica le proprie personalissime benedizioni.