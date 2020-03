Il fratello e agente del Pipita lancia un messaggio su Twitter dopo le polemiche per il viaggio dell'attaccante in Argentina.

di Redazione Fox Sports - 21/03/2020 16:52 | aggiornato 21/03/2020 16:56

Sono stati giorni di polemica attorno a Gonzalo Higuain che mentre i suoi compagni alla Juventus sono in isolamento per le due positività al Covid-19 in rosa, è volato in Argentina nella notte fra mercoledì e giovedì.

Le notizie uscite in queste ore hanno chiarito che il Pipita sia tornato in patria per assistere la madre e solo dopo aver fatto il tampone ma a provare a spiegare tutto è arrivato il fratello e agente di Higuain, Nicola, con un tweet.