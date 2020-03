Ciao a tutti, volevo solo avvertirvi che i risultati degli esami hanno evidenziato che sia io che Oriana siamo positivi al Covid-19. Fortunatamente siamo entrambi in perfette condizioni, grazie a tutti per i vostri messaggi.

Con un messaggio su Twitter, Dybala ha rivelato di essere stato contagiato dal Covid-19 esattamente come la sua fidanzata Oriana. Ma la Joya ha tranquillizzato i tifosi spiegando di essere in salute.

