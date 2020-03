Dopo Higuain, Khedira, Pjanic e Bentancur anche il brasiliano rientra in patria lasciando l'isolamento volontario bianconero.

di Redazione Fox Sports - 21/03/2020 18:09 | aggiornato 21/03/2020 18:12

La Juventus "perde" pian piano giocatori della sua rosa: stando quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, alla lista dei calciatori che hanno lasciato l'Italia durante l'emergenza sanitaria si è aggiunto anche Douglas Costa.

L'ex calciatore del Bayern Monaco infatti ha lasciato l'isolamento volontario a cui si sono sottoposti i suoi compagni dopo i casi di positività di Rugani e Matuidi per rientrare in Brasile per motivazioni familiari.

Dopo Higuain, Khedira, Pjanic e Bentancur tutti quanti rientrati nei rispettivi paesi di origine (a esclusione del bosniaco che è in Lussemburgo), anche Douglas Costa quindi vola via dall'Italia e a quanto pare potrebbe non essere l'ultimo straniero della rosa della Juventus a farlo in questi giorni.