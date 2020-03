Il 'suocero' dell'olandese ha parlato positivamente dell'esperienza in bianconero del centrale arrivato dall'Ajax.

di Redazione Fox Sports - 21/03/2020 13:25 | aggiornato 21/03/2020 13:30

Critiche, dubbi. Perplessità. Ne ha sollevate tante, in casa Juventus, l'acquisto di Matthijs de Ligt. Centrale classe '99 di scuola Ajax, squadra della quale era già diventato capitano a 18 anni. Non poteva essere un caso. Eppure l'ambientamento al campionato italiano è stato duro, intenso, non sono mancati scivoloni e "papere". Arrivati di pari passo con i primi sentori di un investimento sbagliato.

Questo si respirava nell'ambiente bianconero: nulla di più sbagliato. Il tempo - neanche troppo, in realtà - ha permesso a Sarri di valorizzare quei 75 milioni spesi in estate. "Diventerà uno dei migliori al mondo", ripete l'allenatore toscano.

Juventus, parla il 'suocero' di de Ligt

Gli fa eco il 'suocero' dell'olandese. Tra virgolette, visto che de Ligt ha bruciato le tappe sul campo ma non ancora nella vita privata. La sua compagna (e non moglie) è Annekee Molenaar, figlia d'arte sul piano calcistico di suo padre Keje. Ex difensore dell'Ajax di Cruijff negli anni '80. Da collega, oltre che da suocero quindi, Keje Molenaar ha incensato la scelta di de Ligt di vestire la maglia della Juventus.