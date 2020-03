Sebastian Giovinco potrebbe presto nel campionato italiano: l'ex giocatore della Juventus si trova attualmente in Arabia Saudita dove gioca fra le fila dell'Al-Hilal, ma un suo rientro nello stivale è molto probabile.

La Formica Atomica ha parlato in una lunga intervista alla pagina "Cronache di Spogliatoio". E nelle parole di Giovinco è chiara la voglia di ritornare nel campionato italiano per chiudere la carriera.

In MLS sono stati 4 anni stupendi perché ero nel momento migliore della carriera e in un calcio come quello statunitense le mie qualità si esaltano, ci sono tanti spazi. La voglia di tornare in Italia c'è, mi piacerebbe chiudere il cerchio: facendo grandi cose lì potrei anche tornare in Nazionale. Ma per adesso sto bene qui in Arabia.