Covid-19, Gabbiadini: "Non so come l'ho preso. Aveva ragione Tommasi"

Covid-19, Gabbiadini: "Non so come l'ho preso. Aveva ragione Tommasi"

In questo momento di emergenza collettiva, gli ospedali sono le strutture a cui viene richiesto il massimo sforzo e il loro ruolo è fondamentale per combattere questo virus. Sentiamo il dovere di sostenere concretamente la Regione Lombardia, che è tra le aree più colpite e che, tra molte difficoltà, sta affrontando l'emergenza insieme alle strutture sanitarie del territorio, unite da uno spirito di responsabilità, coraggio e dedizione.

Distanti, ma uniti. È questo il motto lanciato dagli italiani nelle difficili settimane dell' emergenza coronavirus . Un motto che racchiude dolore e orgoglio nazionale, che tanti stanno prendendo come esempio per fare del bene anche dalle proprie case. O dai propri uffici.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK