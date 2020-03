Da questo sabato entreranno in vigore le nuove direttive del governo Conte, ancora più stringenti.

di Redazione Fox Sports - 21/03/2020 07:55 | aggiornato 21/03/2020 08:00

L'Italia combatte e si sacrifica per sconfiggere il coronavirus. Il governo Conte ha emanato una nuova ordinanza, più restrittiva, per scoraggiare assembramenti e attività motorie ritenute non necessarie. Chi vorrà fare sport, lo potrà fare solo sotto casa. Gli spostamenti dovranno essere ridotti al minimo e viene chiesto agli italiani di "fare sport solo se si hanno problemi di salute". Di seguito, ecco quanto si legge nell'ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza:

È vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici. Resta consentito svolgere individualmente attività motoria nei pressi della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto e nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Le misure si andranno a sommare a quelle già diramate tramite il dpcm, e saranno valide dal 21 (oggi) al 25 marzo. Anche il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha lanciato un appello ai cittadini: